*Tamausagi songokū (Sun Wukong et Lapin de Jade), gravure sur bois de Yoshitoshi Taiso, entre 1885 et 1890. Library of Congress

**Sun Wukong et Bajie au combat, impression sur bois de Tsukioka Yoshitoshi, 1864. Musée des beaux-arts de Boston

Vous connaissez tous le roman La Pérégrination vers l'Ouest, plus connu sous le titre, le voyage en occident de Wu Cheng En.Le voyage en occident raconte effectivement le voyage qu'effectua le roi singe avec Tripitaka. Nombreux livres et mangas ont repris une partie de cette légende : Dragon Ball (et oui Son Goku est le roi singe et son bâton qui grandit est présent dans le conte d'occident) et Sayuki pour citer les plus connu.LEGO annonce donc une collection basé sur la légende du Roi singe avec au moins huit boites. Cet collection s'inspire fortement des LEGO Ninjago, avec un univers à base d'engins motorisés avec un univers à base d'engins motorisés.Bref, LEGO arrive là ou on ne l'attend pas.80006 White Dragon Horse Bike | 259 piecesUS $34.99 | CAN $44.99 | UK £24.99[/g]La gamme complète LEGO MONKEI KID