Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin présente des mises en page d’Eastman, des encres d’Andy Kuhn et un script de Tom Waltz.





« Dans une future ville de New York très différente de celle que nous connaissons aujourd’hui, une seule tortue survivante part en mission apparemment sans espoir pour obtenir justice pour sa famille et ses amis décédés. »

"Il y a une dizaine d’années, j’ai redécouvert un plan de vingt pages pour une histoire TMNT que Peter et moi avons écrite ensemble en 1987. L’histoire se déroulait trente ans plus tard, ce qui (comme écrit alors) se déroulait en 2017"



"En le relisant, je suis retourné à une époque très différente de l’histoire de TMNT – à l’époque où il s’agissait de bandes dessinées, principalement Peter et moi, écrivant et dessinant les numéros, avant tout ce que le monde allait bientôt savoir à propos de ces derniers. les personnages que nous avions créés et appelés les Tortues Ninja Teenage Mutant."





Le co-scénariste de la série, Tom Waltz, a déclaré qu’il était « étourdi » quand Eastman lui a montré le contour que lui et Laird avaient créé il y a plus de trente ans:



"Au-delà des prédictions technologiques et sociologiques étrangement préscientes de Peter Laird, l’idée de l’histoire elle-même était excitante et polyvalente, conçue dans de manière à pouvoir être facilement modifié pour s’adapter aux nombreuses itérations TMNT différentes qui ont existé au fil des ans, sans perdre aucun des éléments de base qui y ont été injectés par Kevin et Peter."



Watlz déclare aussi qu'il a eu "l’honneur absolu de rejoindre ces créateurs légendaires pour créer une histoire TMNT qui se déroule dans un avenir chaotique, plein de vengeance, d’honneur, de tragédie, d’espoir et de séquences d’action ninja exagérées qui feront exploser tout L’esprit des fans de Turtles, quelle que soit la version de la franchise bien-aimée est leur préférée. "

