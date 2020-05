Les joueurs pourront accéder aux Saisons via une nouvelle option dans le menu principal qui les dirigera vers un écran de progression saisonnière thématique unique pour Fallout. Pour la Saison 1, il s'agira d'un jeu de plateau sur le thème de Capitaine Cosmos.Tous les joueurs commenceront au premier niveau du plateau, au rang 1 sur un total de 100. Pour avancer sur le plateau, il leur faudra acquérir un nouveau type de monnaie, le S.C.O.R.E., qui s'obtiendra via le système de défis retravaillé et d'autres activités en jeu.Les défis seront moins compliqués et plus faciles à terminer, et proposeront principalement des activités que les joueurs effectuent en jouant à Fallout 76 normalement.Les récompenses sont attribuées à chaque rang, avec des récompenses plus importantes au fil de la progression saisonnière et à des paliers spécifiques (rang 25, 50, 76, etc.).Les joueurs auront la possibilité de dépenser 150 atomes pour passer des rangs après les deux premières semaines d'une saison. Cela permettra notamment aux joueurs en retard dans la Saison de rattraper les autres en dépensant quelques atomes.Les Saisons dureront 10 semaines avec une pause de deux semaines entre la fin d'une Saison et le début de la suivante.La Saison inaugurale débutera avec le patch 20 cet été.