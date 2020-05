Autres











Je vois des réactions un peu nawak venant des joueurs par rapport à ce qui a été présenté hier en terme de "jeu". Hors les tonnes de choses intéressantes pour les devs qui vont faciliter la vie de ces derniers sur beaucoup de points, il faut quand même réaliser que ce qui était ""jouable"" pour mettre en avant tout ça n'avait absolument rien d'incroyable.La réalité, c'est qu'on avait un couloir de 4 mètres de large avec des interactions ultra scripté, des passages fait pour ralentir le joueur afin de charger les éléments à venir (alors qu'on nous a dit que le SSD était là pour éviter ça), tout en n'ayant absolument rien d'autre à gérer (quand ça parle physique, ça montre juste des cailloux qui tombent et une écharpe, hein), donc forcement, tu peux mettre la max niveau rendu vu que tu as juste à te focus là-dessus. Nous avions plus une Vertical Slice en face de nos yeux qu'une vraie démo de jeu comme ça nous est vendu par Epic.Et, toute la séquence de vol à la fin n'était pas du gameplay, c'était une cinématique fake gameplay pré-enregistré qui s'enclenche au moment où le personnage arrive au bout du couloir à la finBref, on aura forcement des choses de dingue visuellement sur la génération à venir, mais vous devriez plutôt attendre de voir les vrais jeux que vos constructeurs et studios favoris vont dévoiler prochainement avant de vous enflammer comme ça, parce que la réalité actuellement, c'est Assassin's Creed à 30 fps chez les tiers, ne l'oublions pasL'autre chose à ne pas oublier, c'est qu'Epic n'est pas là pour vendre des jeux aux joueurs, mais son moteur aux studios tout en créant le buzz.Quand ça fait des jeux chez eux, ça s'appelle Fortnite et ça a passé 50% du temps de l'interview d'hier à parler de ça