Informations sur les nouveaux personnages :



Fujin, dieu du vent, sert les Dieux Anciens aux côtés de son frère Raiden, en tant que protecteur du Royaume Terre. Jouable pour la première fois dans Mortal Kombat 4, il entend promouvoir la bonté et l'héroïsme pour vaincre la haine et la tyrannie, et combat pour assurer l'avenir du Royaume Terre. Fujin l'immortel se sert de son épée et de son arbalète en combat et libère ses pouvoirs divins via diverses attaques en manipulant le vent pour contrôler ses armes, ses déplacements et même ses adversaires.





Sheeva est la reine à quatre bras mi-humaine, mi-dragon de la branche des Shokans du monde extérieur. Jouable pour la première fois dans Mortal Kombat 3, la puissante guerrière Shokan dirige son peuple dans une lutte pour obtenir la place qu'il mérite. Les mâles Shokans ont ri en voyant Sheeva participer au tournoi qui devait élire le prochain héritier de leur couronne, mais sa victoire fracassante a prouvé sa supériorité et a fait d'elle la première souveraine du peuple Shokan. Toujours prête pour le combat, elle a mis au point un style agressif pour balayer ses ennemis et utilise son fidèle bouclier et son pied téléporté imparable pour semer la terreur auprès de quiconque s'opposerait à elle.





RoboCop, autrefois connu sous le nom d'Alex Murphy, était un agent de police dévoué, brutalement assassiné par un gang de criminels. Ramené à la vie par l'OCP, Murphy se retrouve transformé en RoboCop, un agent cybernétique à la pointe de la technologie chargé de faire respecter la loi et de protéger les innocents. Pour ses premiers pas dans la franchise Mortal Kombat, RoboCop a reçu quelques améliorations pour aborder les combats armé jusqu'aux dents, apportant avec lui son pistolet Auto 9. Il tire aussi parti d'un lance-flammes, d'un bouclier anti-émeutes ainsi que d'un canon d'épaule qu'il peut charger avec diverses munitions pour appréhender tous les Kombattants qui se dresseront devant lui. Le RoboCop de Mortal Kombat 11 : Aftermath aura la voix (en VO) et l'apparence de Peter Weller, l'acteur qui avait incarné ce personnage si célèbre dans les deux films, « RoboCop » (1987) et « RoboCop 2 » (1990).

Mortal Kombat 11 : Aftermath sortira en version boite mais uniquement aux US.