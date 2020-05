Rick & Morty Poket Mortys, soumettez-les tous !

Inspiré par Pocket Mortys, le jeu mobile à succès, Pocket Mortys, soumettez-les tous ! vous plonge dans un monde où la collecte de Mortys est devenu un sport sans pitié.



Suivez les aventures d'un Morty (et de ses confrères venus du multivers) en proie aux griffes des terribles Ricks, qui collectionnent tous les Mortys possibles afin de les faire combattre les uns contre les autres dans des affrontements pour la gloire et la taille de leur pénis. Notre Morty trouvera-t-il en lui les ressources pour libérer les siens de son grand-père pervers ?



"Rick and Morty est au sommet de son art quand il s'agit de tourner en dérision la pop culture. Howard, Ellerby et Katy Farina ont tout ce qu'il faut pour devenir des Maîtres Pokémon. Argf, des Maîtres Morty. Enfin, un truc dans le genre." Steve Fox, Paste



"Howard parvient à conserver avec brio le ton si particulier des personnages principaux, et son histoire s'appuie sur un mélange d'absurde et de sadisme qui est au coeur de l'humour de la série Rick and Morty." Oliver Sava, The A.V. Club

Date de parution : 27 Mai 2020

Prix : 15.90€

Coyotes, tome 2

La Cité des Filles Perdues est désormais celle des Filles Retrouvées. Mais dans sa qûete pour rassembler et mettre à l'abri les femmes du pays, Rouge sera amenée à remettre en question ses idéaux suite à la rencontre d'une communauté possédant une manière toute particulière de combattre les coyotes.



Dans ce second et dernier tome de la série acclamée par la critique, Sean Lewis (The Few, Thumbs) et Caitlin Yarsky portent un regard fascinant et sans concession sur la guerre, la misogynie et le pardon.



"Chaque planche de ce comics est un smash." Graphic Policy



"Complètement unique, au meilleur sens du terme." Brazen Bull

Date de parution le 10 Juin 2020

Prix : 17.90€

Les Tortues Ninja, tome 10 de l'ordre et du chaos

Une nouvelle ère commence pour les Tortues Ninja. Le dénouement épique avec le clan Foot a crée de nouvelles opportunités pour le futur, mais aussi de nouveaux dangers. La famille de Splinter parviendra-t-elle à rester unie face à un nouvel ennemi qui détruit tout sur son passage ?



"Ce nouvel arc continue de mettre en valeur la nature vraiment saisissante de l'univers TMNT, avec des trajectoires de personnages complexes mêlées à des scènes d'action jouissives et dynamiques." Big Comic Page



"Un nouveau cap a été franchi pour les Tortues, et on est beaucoup trop impatients de connaître la suite !" Geeked Out Nation

Date de parution le 10 Juin 2020

Prix : 15.90€

Rick & Morty, tome 8

Rick et Morty pour toujours et à jamais, Rick et Morty sur tous les fronts ! Surtout là où on ne les attend pas... Le génie le plus dépravé du multivers et son petit-fils n'épargneront aucun mythe : ça va saigner chez les vampires ! Avec, en bonus, un battle royale hilarant où la seule chance de survie repose sur les multiples transformations délirantes du scientifique sociopathe. Rick Plumbus ? Ouais ! Rick-actus ? Encore !

Et sinon, Jerry passe la pire journée de sa (pathétique) existence.



La série phare enfin en BD !

Venez pour les blagues, restez pour la dévastation de votre âme.



Dans ce huitième tome, Kyle Starks, nommé aux Eisner Awards, s'allie à Tini Howard (Pocket Mortys, soumettez-les tous !) le temps d'une histoire en deux chapitres à l'humour terriblement... mordant.



« Rick and Morty est en équilibre permanent entre grosse farce, pathos et fou-rires, avec des twists inattendus et juste ce qu'il faut de concepts scientifiques tordus. » Library Journal



« On retrouve tout ce qui fait le charme de la série. » Casemate

Date de parution le 8 Juillet 2020

Prix : 15.90€

Les sorties de chez HiComics se dévoilent pour Mai, Juin et Juillet.