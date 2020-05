Les nouveautés de ce DLC Architects of Argos sont :

Gros succès surprise pour Conan Exiles qui propose un nouveau DLC.Ce nouveau DLC contient 94 nouvelles pièces de construction et matériaux, inspirés de l’ancienne civilisation Argos.-49 nouvelles pièces de construction-18 nouveaux objets à placer-De nouvelles armes et de nouvelles armures-Plus de 500 pièces de construction et des centaines de meubles et objets décoratifsLe jeu a été lancé en Early Access en janvier 2017, puis sur PC, Xbox One et PlayStation 4 le 8 mai 2018 et est devenu l'un des jeux Funcom les plus vendus.