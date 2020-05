Assassin's Creed Vallalha aura droit à son artbook en VF par Mana Books.Pas de visuel de la couverture, ni du contenu pour le moment, mais un prix, 29.99€Découvrez l'artbook officiel du dernier opus de la licence culte d'Ubisoft : Assassin's Creed Valhalla !Naviguez sur les mers gelées des héros légendaires !Assassin's Creed Valhalla propose aux joueurs de plonger à l'époque des vikings afin de parcourir les paysages grandioses de Scandinavie, des fjords paisibles aux glaciers millénaires. Luttez pour votre clan dans ce nouvel épisode de la série culte !Cet ouvrage présente des centaines d'images inédites provenant des studios artistiques d'Ubisoft, - esquisses, concept arts et rendus 3D -, toutes accompagnées des commentaires et des réflexions des artistes.Liens affiliéFNAC Assassin's Creed Vallalha Artbook 29.99€

posted the 05/05/2020 at 09:40 PM by leblogdeshacka