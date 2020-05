Les Shoretroopers, aussi appelées Stormtroopers de défense côtière, étaient une variante des Stormtroopers de l'Empire Galactique, spécialisés dans la défense côtière.



Les Shoretroopers portaient un casque spécial, une armure légère beige semblable à celle des pilotes de tanks d'assaut et étaient généralement équipés d'un fusil blaster E-11 ou E-22.



Il existait trois rangs au sein des Shoretroopers :



Le premier correspondait au soldat avec une armure standard couleur sable possédant une bande rouge sur le bras droit et des rayures blanches sur l'épaule gauche.

Le second était le leader d'escouade possédant une bande bleue sur la partie supérieure du plastron et des épaulettes en plus des éléments précédents.

Le dernier était le capitaine avec du bleu sur la majeur partie du plastron et une bande jaune puis bleu sur l'avant bras gauche.

Certains Shoretroopers reçurent aussi une formation pour le combat à l'arme lourde : les Shoretroopers lourds.





Les Shoretroopers furent notamment utilisés pour défendre le complexe de sécurité Impérial de Scarif vers 0 av.BY. Ils combattirent contre l'escouade Rogue One de l'Alliance Rebelle venue voler les plans de l'Étoile de la Mort stocké dans la Tour de la Citadelle. Malgré le nombre important de troupes déployées, les rebelles réussirent leur mission.





Plus d'infos https://starwars.fandom.com/fr/wiki/Shoretrooper





Petit unboxing d'une figurine Star Wars, avec un personnage tiré de Rogue One.