Dans Assassin's Creed® Valhalla, vous incarnerez Eivor, redoutable Viking dont l'esprit a été bercé, dès sa plus tendre enfance, par de glorieux récits de combats. Vous explorerez un mystérieux et splendide monde ouvert situé dans la violente Angleterre médiévale des âges obscurs. Vous mènerez des raids contre vos ennemis, ferez prospérer votre peuple et affirmerez votre pouvoir politique en vue de vous assurer une place parmi les dieux, au Valhalla.





Dans Assassin's Creed Valhalla, incarnez Eivor, Viking légendaire en quête de gloire. Explorez un monde ouvert splendide et dynamique, dans la violence de l’Angleterre médiévale, partez en raids pour attaquer vos ennemis, et méritez votre place parmi les dieux, au Valhalla.



• Menez des raids épiques contre les troupes et forteresses anglaises.

• Maniez simultanément deux armes redoutables et ressentez le style de combat viscéral des vikings.

• Affrontez des hordes d’ennemis plus variés que jamais dans l'histoire d'Assassin's Creed.

• Façonnez la progression de votre personnage par chacun de vos choix et construisez votre chemin vers la gloire.

• Explorez un monde ouvert médiéval historique, des rivages de la Norvège aux royaumes d'Angleterre.

• Personnalisez votre expérience en développant le campement de votre peuple.

Assassin's Creed Vallalha est maintenant disponible en préco sur la Fnac avec 10€ offerts pour les adhérents.FNAC Assassin's Creed Vallalha 10€ offerts