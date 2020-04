La manette Cyberpunk 2077 est maintenant disponible en préco sur la FnacLa console sera disponible un peu plus tard et sera très limitée, seulement 45 000 exemplaires au monde.Lien FNACLien CdiscountLe méchant

Like

Who likes this ?

posted the 04/21/2020 at 10:47 PM by leblogdeshacka