Sabotage Studio (The Messenger) nous montre aujourd'hui un nouveau perso pour son RPG Sea of Stars prevue pour 2022: Garl le guerrier cuisinier.Garl est né dépourvu de pouvoirs spéciaux, bien que sa ville natale se trouve être Mooncradle l'endroit même où une petite communauté est chargée de prendre soin des "enfants du solstice" jusqu'à ce qu'ils deviennent assez vieux pour entrer en formation.Nés la même année que Valere et Zale, ils ont grandi ensemble rêvant du jour où ils partiraient pour explorer le monde.Pour Garl l'appel à l'aventure est l'excuse parfaite pour goûter à toutes les saveurs de la vie mais aussi pour se mettre au défi de préparer des repas saints aux deux guerriers du Solstice que sont Valere et Zale.Plus jeunes et désireux de faire leurs preuves, le trio s'est aventuré dans la caverne interdite et Garl y a perdu son œil gauche a cause d'un monstre. En guise de punition, ses deux meilleurs amis ont été immédiatement emmenés à la Zenith Academy, séparant Garl de ses dernier pour le reste de leur enfance.En cas de problème, il agit comme en combattant défensif, brandissant son couvercle de chaudron comme bouclier de fortune. Il fait toujours de son mieux pour protéger ses amis.