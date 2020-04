Grâce a un billet magique, Danny Madigan, un enfant de onze ans, peut vivre les aventures de son policier préferé, Slater, croisé des temps modernes. Ensemble ils affrontent force danger et triomphent toujours. Mais les choses se compliquent lorsque des personnes mal intentionnées s'emparent du billet magique et gagnent New York, ou le crime paie encore plus qu'au cinéma.

"C'était l'une de ces situations où Bill Clinton venait d'être élu et où la presse a transformé le film en quelque chose de politique. Pour eux, le cinéma des années 80 était terminé, tout comme les héros d'action, et ce film en était un très bon exemple. Et ils ont écrit leurs articles avant même de l'avoir vu. Pour eux, l'ère du héros d'action était terminée, celle des films intellectuels commençait, Bill Clinton était élu et il nous était impossible de rattraper le coup."



Terminator 2 : présence du T1000, cascade routière, duo Schwarzenegger/adolescent, Stallone sur l’affiche du film.

E.T.

Hamlet (« Il y a quelque chose de pourri au Royaume du Danemark »)

Amadeus

Le Parrain (avec Léo The Prout)

Pour ce deuxième numéro des anecdotes, j'ai voici le film Last Action Hero avec The Gouvernator. D'ailleurs, je vous conseille son Twiiter, il fait des vidéos sur son confinement, j'adore trop!1-A sa sortie, Last Action Hero a été un échec financier important, le film ayant à peine rapporté 50 millions de dollars aux Etats-Unis (137 millions dans le monde), alors qu’il en a couté 85. L’une des raisons de cet échec réside dans le fait que le très lucratif Jurassic Park sortait en salles quasiment en même temps. Arnold Schwarzenegger considère Last Action Hero comme son premier véritable échec, et également comme le début de sa perte de succès au cinéma et l’urgence de se consacrer à une carrière en politique. Cela étant, le film est petit à petit devenu un film culte avec le temps, bénéficiant d’un bon bouche à oreilles.Arnold Schwarzenegger a, quant à lui, une idée bien arrêtée sur les raison de son échec et il vient enfin de la partager au micro de Business Insider. Et pour lui, le film s'est planté à cause de Bill Clinton :2-La production proposa à Steven Spielberg de réaliser le film, mais celui-ci refusa pour se concentrer sur La Liste de Schindler. Robert Zemeckis fut lui aussi sollicité. Le comédien Charles Dance remplaça quant à lui Timothy Dalton pour3-A noter la présence de Shane Black au scénario, qui a récemment réalisé le blockbuster ultra rentable Iron Man 3. Scénariste extrêmement respecté, il a signé les histoires de L'Arme fatale et sa suite, avant de passer derrière la caméra en 2005 pour l’hilarant Kiss Kiss, Bang Bang.4-Pour Last Action Hero, le metteur en scène John McTiernan retrouve Schwarzenegger, qu’il avait fait tourner dans Predator en 1987. D’ailleurs, les références aux films du réalisateur son nombreuses ; on voit par exemple, lorsque Jack and Danny se trouvent dans un magazin de vidéos, des cassettes de Piège de cristal, À la poursuite d'Octobre Rouge et Medicine Man, trois films réalisés par le célèbre metteur en scène.5-L'une des stars de la série Beverly Hills Tori Spelling fait un caméo dans le film, mais qui a été coupé durant la phase de montage. Sharon Stone effectue également un caméo à travers son personnage culte de Basic Instinct, ce qui peut paraitre surprenant étant donné qu’elle ne s’était pas du tout entendue avec Schwarzenegger sur le plateau de tournage de Total Recall.6-Au moment où les deux personnages principaux sont dans le vidéo club, Jack (campé Schwarzenegger) remarque que c’est Stallone qui s’est glissé dans la peau de Terminator, alors que Schwarzenegger incarne ce personnage dans la réalité. Stallone fera une référence à Schwarzenegger dans Demolition man (son personnage apprenant en effet que Schwarzenegger a été élu président des Etats-Unis).7-Last Action Hero marque le dernier film dans lequel le comédien Art Carney a tourné. Il a obtenu l'Oscar du meilleur acteur en 1974 pour le rôle de Harry dans Harry et Tonto de Paul Mazursky.8-Les gens responsables de la promotion du film souhaitaient mettre en vente des figurines du personnage de Schwarzenegger tenant des armes, mais ce dernier s’opposa à ça parce qu’il voyait Last Action Hero comme un film moins brutal. En tout, le film a eu 7 jeux vidéo, une promo ciblée sur Burger King qui coûta 20 millions de dollars, un parc à 36 millions, une promotion que fit la NASA dans l’espace, etc. A Cannes, Schwarzenegger bâtit son record en donnant près de 90 interviews en 24 heures...9-Avec Last Action Hero, Schwarzenegger endossait pour la première fois le statut de producteur exécutif, ce qui lui a beaucoup plu parce qu’il a ainsi pu participer à tous les aspects de la production du film.10-Schwarzenegger souhaitait que le film bénéfice de la classification PG-13 ("Certaines scènes peuvent heurter les enfants de moins de 13 ans Accord parental recommandé, film déconseillé aux moins de 13 ans") de telle sorte à ce que Last Action Hero puisse attirer un public plus large.11-A l’origine, le scénario du film a été développé par Adam Leff et Zak Penn avec Schwarzenegger comme acteur principal. Le film devait être très violent. Une fois que la Columbia a acheté le script, elle a par la même occasion approché la superstar, qui a choisi le titre Last Action Hero. Par la suite, le scénario fut réécrit par Shane Black et David Arnott, deux spécialistes des histoires d’action. Cela étant, Schwarzenegger avait dit qu’il ne serait prêt à commencer à tourner qu’à partir du moment où les personnages auraient gagné en profondeur.Répliques cultes :« T’aimes bien les omelettes ? Tiens je te casse les œufs ! »« Monumentale erreur. »« Pour qui sonne la glace ! Celui-là je l’ai refroidi ! » (c’est drôle, quand on sait que l’acteur va jouer Mister Freeze quelques années plus tard)« Danny Madigan : […] D’un instant à l’autre on va se retrouver dans une salle de ciné… euh il faut ptet que je le secoue un peu.Jack Slater : Mais oui. Ma baguette magique aussi il faut que je la secoue. ».« Ne suis-je pas le célèbre comique Arnold Albertschweizer ? »