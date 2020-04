Desperados III est un jeu tactique en temps réel qui se déroule dans un univers de Western sans pitié. Vous prenez le contrôle d'une bande disparate en passe de devenir un groupe très fonctionnel composé d’improbables héros et d'héroïnes. Ces fortes têtes ont d'abord du mal à coopérer, mais finissent par unir leurs forces pour combiner leurs spécialités respectives et s'attaquer à un ennemi apparemment supérieur. Pourchassés par des bandits sans foi ni loi et des officiers corrompus, les Desperados doivent retourner la situation à chaque mission. Lors de cet épique périple à travers les États-Unis et le Mexique des années 1870, l'équipe fera face à des situations extrêmement difficiles et devra prendre l'ascendant sur de très nombreux gangs. Lors de leur mission visant à poursuivre un ennemi tout en mettant à mal un magnat implacable, ces cinq personnages uniques utilisent leurs nombreuses compétences pour infiltrer, espionner, saboter, s'échapper, voler, enlever, dévier, assassiner et créer des explosions... Et en dernier recours : abattre l'ennemi. Combinez les compétences de vos spécialistes pour surmonter les défis de différentes façons. Élaborez méthodiquement vos actions et exécutez-les parfaitement, en temps réel, pour dépasser discrètement vos ennemis sans être vu.

Desperados III aura droit à une belle édition collector, comme presque tous les jeux de THQ Nordic.A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-L'OST sur CD-Un Artbook-Une boite à musique-5 personnages de 16cm de hauteur-8 post cardsLe tout pour 119.99€ sur consoles et 109.99€ sur PC.Les préco sont déjà ouvertes