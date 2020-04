Bon, je ne suis pas fan de buste en général, mais depuis que j'ai acheté celui de Jyn Erso de Star Wars Rogue One, j'essaie d'en avoir d'autres. La qualité est tellement dingue que je ne pouvais pas passer à côté, surtout pour 10€ sur Zavvi.J'ai tenter en me disant au pire, il ira dans un coin dans le bureau.Mais bref, aujourd'hui, c'est le buste du Clone Trooper, qui attire mes yeux.Il est réalisé par une société de maboule, Gentle Giant qui pour moi est au niveau voir plus que Mankle Manequinn qui eux aussi font des statues de maboule, mais en ce moment Gentle Giant à tellement de licences...Le Clone Trooper fait partie du 332nd Battalion et vous l'avez vu dans Clone Wars.Bon, la taille est vraiment petite avec seulement 15 cm environ. Pour 120€ sans les frais de port! Outch!!!Les préco sont d'ors et déjà ouvertes sur le site