Le collector de Cyberpunk 2077 est actuellement en restock sur One et PS4.A l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-La statue Collector-la MAP-Des écussonsUn steelbook est disponible en bonus de préco sur la FnacLien direct Fnac

posted the 04/10/2020 at 04:41 PM by leblogdeshacka