Il y a un nouveau super-héros en ville et son nom est Shazam! Ce fervent bienfaiteur souhaite rejoindre la Justice League, mais pour ce faire, il doit révéler la vérité : il s'appelle Billy Batson et il n'a en réalité que... 10 ans ! Confronté aux méchants Mister Mind et Black Adam, il devra apprendre que la confiance est primordiale au sein d'une équipe !

Shazam ! revient après un un film live-action vraiment sympa, j'ai kiffé le film. En attendant le deuxième film qui arrivera, bah pour le moment c'est compliqué de donner des dates avec le Covid-19. Mais il est prévu, et je crois que le studio est déjà sur le script.Mais en attendant la suite, voici un film LEGO Shazam, LEGO DC: Shazam! Magic And Monsters qui sera disponible le 28 Avril en digital et en Juin pour la version boite.Le film aura droit à une version "collector" avec une figurine LEGO Shazam en bonus