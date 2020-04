Date de parution : 30 Octobre 2019

Format : 217 x 299 mm

Pagination : 80

Date de parution : 02 Janvier 2020

Format : 216 x 288 mm

Pagination : 88

Véritable phénomène de société, Minecraft, développé par Markus Persson alias Notch, se décline depuis plusieurs années dans les produits dérivés. Peluches, figurines, livre, séries animés et maintenant la BD.Il faut quand même signaler que Minecraft, c'est plus de 100 millions de jeux vendus.[Mon Avis]Suprise, la BD reprend les codes du jeu avec des environnements pixelisés, par contre, les différents personnages de la BD eux ont un design "classique" qui encre la BD dans le réel. Le côté réel se ressent quand le petit Tyler se fait des parties de Minecraft avec ses amis en ligne. Finalement, l'histoire nous dirait-elle que les jeux vidéo ne sont pas si dangereux pour nos enfants !! Le message caché si les parents lisent cette BD avec leurs enfants est plutôt sympathique.Les différents personnages, Tyler, Tobi, Evan et les deux petite filles sont plutôt drôles et attachants, malgré que le petit Tobi est un rôle plus secondaire qu'autre chose. Sinon, c'est vraiment pas mal et une bonne surprise pour se vider la tête entres les Comics Batman, Harley, Lux de chez Marvel et autres BD.Minecraft la BD Officielle s’adresse avant tout aux plus jeunes.Mon Avis: Comme pour le premier livre, Minecraft la BD officielle, se destine avant tout aux enfants entre 8 et 14 ans. L'histoire les satisfera largement, par contre pour les plus âgés, l'histoire se laisse lire mais sans plus. Il ne faut pas chercher une grande conspiration ou autre. Mais c'est plaisant à lire et c'est le principal, non!Le deuxième livre nous offre des histoires courtes mais prenantes, chaque histoires nous propose un design unique et des personnages plus sympa que ceux du premier livre. J'ai bien aimé, Histoire Porcine, qui nous invite a découvrir un homme qui souhaite construire un empire, mais un cochon arrive par là et les problèmes avec et Le conte du Creeper, histoires agréables à lire et ce design bordel, j'ai kiffé et je veux un Tome 3 maintenant.Le format des livres est adapté pour les petits et c'est très bien. Bref, si vous avez des enfants et que vous voulez leurs lire autres choses que du Disney ou Pat- Patrouille, Minecraft la BD Officielle est faites pour vous.