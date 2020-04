ENTRETIEN AVEC LES RÉALISATEURS



« Quand nous avons lancé le concept du Coroner, nous avons commencé par analyser les morts cinématographiques qui sont les plus connues dans l’esprit collectif. Étant fans de jeux vidéos, nous souhaitions également analyser des morts marquantes issues de ce média. Final Fantasy VII nous a profondément marqué durant notre jeunesse et la mort d’Aerith a provoqué nos premières larmes une manette à la main. Nous avons donc voulu comprendre pourquoi elle nous avait autant touchée.



La sortie de Final Fantasy VII Remake était l’occasion idéale pour cette autopsie. Comme pour chaque épisode du Coroner, nous essayons de faire une vidéo à la fois ludique et passionnante, qui rend hommage à cette mort émouvante. Un épisode qui explique à la nouvelle génération pourquoi elle a eut autant d’impact, tout en permettant à l’ancienne de se replonger dans cette période avec nostalgie. »



Mike Zonnenberg et Fabio Soares

LE COMÉDIEN : STEFAN GODIN



Comédien expérimenté, Stefan Godin a notamment joué dans Le Bureau des Légendes, Le Chant du Loup ou encore Red Sparrow.



En tant que comédien de doublage, sa voix grave a également incarné pendant plus de 9 saisons Gil Grissom dans la série culte Les Experts.



Sa voix est aussi connue pour les personnages de Roose Bolton dans Game of Thrones et Gregory dans Walking Dead.





Crédit Photo : Nicolas Meunier

Un médecin légiste autopsie les morts marquantes de la pop culture. Créée par Mike Zonnenberg & Fabio Soares, auteurs/réalisateurs multi-primés dans le monde du court-métrage, la chaîne Chronik Fiction met en scène des personnages de fiction qui nous parlent de fiction. Mélange détonnant entre cinéma et chronique web, bienvenue sur Youtube next gen ! Le Coroner est le premier personnage de ce projet. Le temps d’une pause, il mène l’enquête sur une mort marquante de la pop culture. Tous deux originaires du domaine de la publicité, Mike & Fabio se sont lancés dans la réalisation avec le désir commun de proposer des univers visuels forts aux spectateurs.La saison 2 du Coroner est en cours de diffusion, avec déjà plus de 175 000 abonnés.En 1997 débarquait sur la PlayStation 1 une aventure qui marquera les joueurs à tout jamais : Final Fantasy VII. Si le jeu a marqué les esprits, une scène restera particulièrement dans les mémoires : la mort d’Aerith. Comment la mort d’un personnage de jeu vidéo a-t-elle pu susciter autant d’émotion ? Le Coroner mène l’enquête et vous donne son explication inédite sur la mort d'Aerith Gainsborough.Dans ce nouvel épisode, le Coroner passe au crible tous les éléments avec le spectateur : scénario, contexte vidéo ludique, époque, techniques… Une analyse passionnante et documentée aussi bien pour les joueurs d’hier que pour les profanes d’aujourd’hui !Perso, je ne connais pas, mais ça peut être pas mal.