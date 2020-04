Il n'y a pas que Netflix qui propose des nouveautés et OCS se joint à la fête pour Avril, avec quelques bonnes surprises.Bon, OK, il n'y a pas grand chose sur OCS, mais niveau qualité ça n'a rien à voir avec Netflix. OCS à l'exclusivité Française de toutes les séries et films HBO.D'ailleurs, je viens de finir la saison 2 de Succession, bordel meilleure séries de l'année. Déjà que la saison 1 m'a mis une baffe mais la 2 !!!Le casting de cette série est en béton armé et l'intrigue entre drame, comédie et saop de richard, cette série mérite le coup d'œil.