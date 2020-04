Batman & Les Tortues Ninja

Enquêtant sur de mystérieux assassinats à Gotham, Batman découvre l'existence d'un groupe de super ninjas appelé le clan des Foot.

Venus d'une autre dimension, ces experts du Ninjutsu comptent bien ravager la ville du Chevalier Noir. Mais ils ne sont pas arrivés seuls : les quatre Tortues Ninja, Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo, les ont pris en chasse. Une rencontre épique entre deux dimensions, deux visions de l'héroïsme et deux visions du chaos qui vont s'entrechoquer dans un combat qui menace le tissu même de la réalité.

Collection : DC Deluxe

Date de sortie : 03 avril 2020

Pagination : 408 pages

Prix 28€

Birds of Prey Rebirth Tome 3

S'il leur arrive d'être épaulées dans leurs missions – notamment par Poison Ivy, Catwoman ou encore Harley Quinn –, Batgirl, Black Canary et Huntress restent cependant le coeur des Birds of Prey.

Mais que se passerait-il si des dissensions venaient à éclater au sein même de l'équipe ? L'ancienne Oracle, Barbara, n'a semble-t-il pas été tout à fait transparente avec ses partenaires, et l'équilibre du groupe risque bien de s'en ressentir. Les Birds of Prey pourront-elles passer outre ces problèmes internes et faire front commun face à leurs adversaires, plus unis et nombreux que jamais ?

Collection : DC REBIRTH

Date de sortie : 03 avril 2020

Pagination : 216 pages

Prix 19€

Fables Intégrale tome 9

Après le tragique affrontement qui opposa Bigby au Prince Brandish, premier mari de Blanche Neige, et causa la perte du puissant loup de Fableville, Rose Rouge décide d'endosser la cape de Paladin pour rallier les membres les plus robustes de la ville autour d'une nouvelle Table Ronde.

Ces chevaliers modernes sont désormais prêts à embrasser la quête qui, ils l'espèrent, rassemblera les morceaux brisés de leur communauté et leur redonnera foi en un avenir meilleur.

Collection : Vertigo Essentiels

Date de sortie : 03 avril 2020

Pagination : 472 pages

Prix 28€

Watchmen tome 5

Quand le Comédien, justicier au service du gouvernement, est défenestré, son ancien allié, Rorschach, mène l'enquête.

Il reprend rapidement contact avec d'autres héros à la retraite, dont le Dr Manhattan, surhomme qui a modifié le cours de l'histoire. Alors qu'une guerre nucléaire couve entre les USA et l'URSS, tous s'interrogent : qui nous gardera de nos Gardiens ?

Collection : DC ORIGINALS

Date de sortie : 06 mars 2020

Pagination : 32 pages

Watchmen tome 6

Quand le Comédien, justicier au service du gouvernement, est défenestré, son ancien allié, Rorschach, mène l'enquête.

Il reprend rapidement contact avec d'autres héros à la retraite, dont le Dr Manhattan, surhomme qui a modifié le cours de l'histoire. Alors qu'une guerre nucléaire couve entre les USA et l'URSS, tous s'interrogent : qui nous gardera de nos Gardiens ?

Collection : DC ORIGINALS

Date de sortie : 06 mars 2020

Pagination : 32 pages

Batman Last Knight on earth

Lancé dans un mystérieux jeu de piste à travers Gotham, Batman est neutralisé puis se réveille dans l'Asile d'Arkham où Alfred lui apprend qu'il en est en réalité le patient depuis des années et que sa croisade contre le crime n'est que le délire de son esprit malade !

Mais ce n'est que le début d'une épopée qui va conduire le héros à traverser un monde désolé peuplé de visages familiers à jamais traumatisés par une apocalypse dont Batman ignore les origines ! La dernière croisade du Chevalier Noir a commencé.

Collection : DC BLACK LABEL

Date de sortie : 10 avril 2020

Pagination : 176 pages

Prix 17.5€

Billy Batson et la magie de Shazam

Lorsque le jeune Billy Batson est choisi par un vieux sorcier pour hériter des pouvoirs des six plus grands héros de la Grèce antique et de venir Captain Marvel, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à lui.

Seulement, ce qu'il ignore encore, c'est qu'il n'est pas le seul à posséder ce don incroyable. Theo Adam, quatorze ans, est de retour sur Terre après un long bannissement. Seul problème : il est incapable de se rappeler du mot magique qui lui permet de devenir Black Adam ! Il va donc devoir ruser pour obtenir le précieux secret de son nouveau camarade de classe, et il ne reculera devant rien.

Collection : URBAN KIDS

Date de sortie : 10 avril 2020

Pagination : 112 pages

Prix : 10€

Jamie Delano présente Hellblazer tome 2

Passer le plus clair de son temps aux côtés d'esprits tourmentés et de créatures démoniaques en tout genre n'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour mener une vie équilibrée.

Ça, John Constatine l'a bien compris. Alors, si la véritable paix intérieure ne semble pas lui être accessible pour le moment, il tente malgré tout de renouer quelques liens avec les vivants. Pas sûr qu'une secte de païens aux pouvoirs psychiques manipulée par l'industrie de l'armement soit le refuge le plus adéquat pour cela...

Collection : VERTIGO SIGNATURES

Date de sortie : 10 avril 2020

Pagination : 464 pages

Prix : 28€

New Teen Titans tome 3

Les nouveaux Teen Titans accueillent dans leurs rangs une nouvelle recrue, une adolescente fugueuse et surpuissante qui agit sous le nom de Terra.

Si son passé demeure mystérieux, elle trouve vite sa place au sein d'une équipe qui va croiser à nouveau la route des Cinq Redoutables et de Brother Blood. Mais les jeunes héros se verront également prêter main-forte par Batman et son groupe, les Outsiders, ainsi qu'un nouveau justicier particulièrement expéditif : le Vigilant !

Collection : DC Essentiels

Date de sortie : 10 avril 2020

Pagination : 424 pages

Prix : 35€

Naomi tome 1

Les habitants d'une petite bourgade du nord-ouest des États-Unis sont chamboulés par un combat en centre-ville entre Superman et Mongul qui a entraîné autant de dégâts que d'attention.

L'affrontement éveille par ailleurs la curiosité de la jeune Naomi qui s'interroge sur son passé et ses racines, avant son adoption par ses parents. Les réponses ne vont pas tarder à venir et ces secrets de familles vont aller jusqu'à mettre en jeu la survie de la Terre elle-même !

Collection : DC REBIRTH

Date de sortie : 17 avril 2020

Pagination : 160 pages

Prix : 15.50€

Super Sons Tome 4

Si Superboy a été élevé par des parents à la moralité irréprochable, il en est autrement de Robin.

Aujourd'hui sous l'égide du Chevalier Noir, Damian a grandi au sein de la Ligue des Assassins, créée par son grand-père, Ra's al Ghul, et dirigée par sa mère Talia al Ghul. Et si cette dernière décidait de reprendre son fils sous son aile, de lui rouvrir les portes de son monde, obscur et sinistre ? Robin y cèderait-il ? Robin se joindrait-il à sa mère pour prendre le dessus sur Superboy ? Ou le duo que forme les Super-Sons parviendrait-il à l'arrêter... ?

Collection : DC REBIRTH

Date de sortie : 17 avril 2020

Pagination : 160 pages

Prix : 15.50€

Wonder Twins tome 1

Exilés de leur planète natale, les jumeaux Zan et Jayna se voient accueillis sur notre monde par Superman et la Ligue de Justice qui leur proposent de vivre une vie normale et de recevoir une éducation « terrienne » au lycée Morris !

Mais, entre les conventions sociales de l'Amérique profonde et leurs habitudes extraterrestres, il y a un écart aussi vaste que la voie lactée.

Collection : DC REBIRTH

Date de sortie : 17 avril 2020

Pagination : 160 pages

Prix : 15.50€

Young Justice tome 1

Suite à l'invasion de Metropolis par les forces de la dimension magique de Gemworld, une nouvelle équipe de jeunes héros se constitue.

Red Robin, Impulse, Wonder Girl, Jinny Hex et Teen Lantern forment le groupe Young Justice ! Mais lorsque ces justiciers retrouvent Conner Kent, le clone de Superman, des souvenirs de vies et exploits passés leur reviennent en mémoire, et pour Young Justice, la véritable aventure commence !

Collection : DC REBIRTH

Date de sortie : 17 avril 2020

Pagination : 176 pages

Prix : 17.50€

Batman TMNT Fusion

Batman patrouille depuis les hauteurs de Gotham et rien ne semble pouvoir troubler la routine du Chevalier Noir.

De retour à la Batcave, le héros retrouve Alfr... Splinter ? Mais où est Alfred ?! Et que font Leonardo, Raphael, Donatello et Michaelangelo dans les costumes de Nightwing, Red Hood, Tim Drake et Damian Wayne ?? Il ne manquerait plus que Shredder et le Joker ne fusionn... Oh, attendez une minute... Ce ne serait pas la silhouette de l'Anti-Monitor que l'on aperçoit au loin ? Mais depuis quand sert-il d'hôte à Krang ? Le Multivers DC n'aurait-il pas besoin d'une petite révision ?

Collection : DC Deluxe

Date de sortie : 24 avril 2020

Pagination : 176 pages

Prix : 17.50€

Flash Rebirth Tome 8

Une vieille affaire de la Ligue de Justice vient tout juste de refaire surface.

Pour résoudre cette enquête qui risque fort de laisser des traces, les deux plus grands détectives de l'Univers DC ne seront pas de trop. Ensemble, Batman et Flash vont devoir affronter un démon du passé... et enterrer les leurs au passage. Mais une question demeure : qui tire les ficelles ?

Collection : DC REBIRTH

Date de sortie : 24 avril 2020

Pagination : 232 pages

Prix : 19€

La Ligue des justiciers – Nouvelle génération Tome 3

La Ligue des Justiciers pensait avoir affronté ses plus dangereux ennemis, elle n'aurait jamais imaginé devoir se rendre en plein coeur de la jungle africaine pour combattre Le Cerveau et son armée de gorilles génétiquement modifiés, Gorilla Grodd et Monsieur Mallah en tête.

Mais avant ça, Aqualad, Miss Martian et Superboy devront arrêter Ocean Master, déterminé à lancer une guerre merci contre les atlantes. À la surface, le reste de l'équipe est quant à elle aux prises avec le terrible Kobra et son organisation de mercenaires.

Collection : URBAN KIDS

Date de sortie : 24 avril 2020

Pagination : 152 pages

Prix : 10€

Le Batman Qui Rit tome 2 – Les Infectés

Rescapé de l'affrontement final entre la Justice League et les Chevaliers corrompus du Multivers Noir, le Batman Qui Rit rassemble depuis les éléments d'un plan machiavélique visant à s'emparer de notre dimension.

Utilisant les pouvoirs du Multivers noir, il parvient à corrompre six héros de la Terre qu'il ne va pas tarder à opposer aux deux plus grands protecteurs du monde : Superman et Batman !

Collection : DC REBIRTH

Date de sortie : 24 avril 2020

Pagination : 312 pages

Prix : 28€

Life is strange tome 2

Trois ans après les événements survenus à Arcadia Bay, Max Caulfield s'est retrouvée prise au piège d'une réalité inconnue.

Son nouveau monde semble trop beau pour être vrai : Rachel, disparue dans d'horribles circonstances dans la ligne temporelle de Max, est ici bien vivante et désormais en couple avec Chloé. Mais alors que les échos d'autres chronologies se répercutent sur le passé et le futur, un mystérieux garçon, Tristan, révèle la dure réalité derrière ce « meilleur des mondes ».

Collection : URBAN GAMES

Date de sortie : 24 avril 2020

Pagination : 112 pages

Prix : 14.50€

Paper Girls tome 6

Après avoir survécu à leur odyssée temporelle, du fond des âges au terrifiant Cleveland ultra-futuriste de 2171, les Paper Girls Mac, KJ, Tiff et Erin embarquent sans le savoir pour leur dernier voyage.

Séparées à travers différentes époques, toutes devront localiser une brèche dans le continuum espace-temps qui pourrait leur permettre de rentrer chez elles, en 1988.

Collection : Urban Indies

Date de sortie : 24 avril 2020

Pagination : 160 pages

Prix : 15.50€

Le mois d'Avril démarre et avec lui, les nouveautés d'Urban Comics. Un bonne partie des comics ne seront pas disponible à la date indiquée mais, ils arriveront s'en doute en Mai.En attendant, j'ai préco le Batman TMNT