Encore des jeux qui quittent le Game Pass dès la fin du mois.Dans Prey, vous vous réveillez au cours de l'année 2032, à bord de Talos I, une station spatiale en orbite autour de la Lune. Vous êtes le sujet clef d'une expérience censée altérer l'humanité à jamais, mais la situation s'est transformée en cauchemar. La station spatiale a été envahie par des extraterrestres hostiles et vous êtes désormais une proie. À mesure que vous explorerez les obscurs secrets de Talos I et ceux de votre passé, il vous faudra survivre grâce aux outils trouvés dans la station, votre perspicacité et des armes et compétences hallucinantes.Guacamelee! STCE est un jeu d'action-plateforme dans la lignée de Metroidvania, situé dans un monde magique inspiré par le folklore traditionnel mexicain. Préparez-vous à... - De l'action et des combats : plus de coups, notamment Intenso et le Coup du coq. - Jeu de plateforme entre le monde des vivants et celui des morts. - Des coups qui servent aussi de déplacements - Des villes animées, de sombres forêts et des volcans ardents - Mode Coopératif pour 4 joueurs en local - De nombreux boss, une flopée d'ennemis et de nouveaux ennemis d'élite - Des costumes flamboyants qui changent l'apparence du joueur, mais aussi ses caractéristiques.Faites pencher votre pilote pour prendre des virages plus serrés et des sauts plus hauts pendant que vous contrôlez votre machine séparément.Évitez les accidents catastrophiques grâce à des commandes différentes pour le pilote et la machine.Les doubles commandes vous permettent d'exécuter des figures de haut vol exceptionnelles.Battez-vous pour la traction pendant que vous défoncez le terrain pour obliger la course à trouver un nouvel itinéraire.Accrochez-vous et ne lâchez rien, vous êtes aux commandes.Bah, c'est un jeu de combat quoi !!!Une nouvelle aventure de KING Art, les créateurs de The Book of Unwritten Tales, The Critter Chronicles et The Raven – Legacy of a Master Thief Une histoire fantastique avec plus de 20 heures d'aventure La marque de fabrique de BoUT : l'humour parodiant le Seigneur des Anneaux, le Trône de Fer, Harry Potter, le Disque-Monde, Le Hobbit, WoW et bien d'autres Des centaines d'énigmes farfelues mais curieusement logiques Un "gameplay à personnages multiples" qui a fait ses preuves Des personnages excentriques bien connus et des petits nouveaux La technologie de Projection Mapping réunit les styles et les techniques 2D et 3D Une bande-son épique avec tous les classiques et de nombreuses nouvelles compositions Les quatre personnages bien connus : Wilbur, Nate, Ivo et Critter.