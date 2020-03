Harley Quinn – Breaking Glass

C’est avec une bonne dose d’insouciance mais à peine cinq billets verts en poche que la jeune Harleen Quinzel débarque, seule, dans l’une des villes les plus dangereuses du monde : Gotham City. Du haut de ses quinze ans, et de pas mal de mauvaises expériences, rien ne semble pouvoir l’impressionner. Recueillie par Mama, une drag-queen au cœur d’or, Harleen apprivoise sa nouvelle vie, sa future meilleure amie Ivy et les nouvelles problématiques qui s’imposent à elle : injustice, intolérance, violence… Aussi, quand le cabaret de sa bonne fée Mama devient la nouvelle victime d’entrepreneurs sans état d’âme, Harleen change de ton. Pour autant, une question reste en suspens : mettre sa rage au service de l’action, oui, mais aux côtés de qui ? La militante pacifiste Ivy ou l’anarchiste et très énigmatique Joker ?



Dites-moi, si vous aimez les vidéos ou si c'est mieux les photos!

Harley Quinn Breakin Glass est une relecture de la mythique acolyte du Joker. Pour cette nouvelle aventure, nous retrouvons la Harleen Quinzel en pleine adolescence étant au Lycée, s'ennuyant pendant les cours en nous lançant des vannes plutôt bien placées. Les dessins sont d'une qualité rarement vu pour un comics. Steve Pugh rend l'ensemble plus que cohérent avec un graphisme réaliste et des couleurs magnifiques.Vous l'aurez compris, ce Harley Quinn Breaking Glass est une très bonne surprise, je vais me prendre la suite de collection en commençant par Catwoman.https://www.youtube.com/watch?v=clR_riz_aTU&t=28s