Ah quelle me manque l'époque de la trilogie du Samedi, vous vous souvenez, Le Caméléon, Roswell, Dark Skies, Profiler, StarGate, Supernayural, Dark Angel et bien évidemment Buffy contre les Vampires. Le rendez-vous était pris chaque samedi avec mon frère pour mater 3 séries et surtout les 2 ou 3 épisodes de Buffy.Après 7 saisons sur notre petit écran (attention, il y a eu beaucoup d'incohérences dans la série, mais on pardonnera Joss Whedon) et un téléfilm (sortit avant), Buffy revient en BD dans un reboot de qualité.Car oui, Buffy a eu droit à quelques saisons supplémentaires en BD, mais pour ma part impossible à accrocher.Rien que la couverture nous mets dans l'ambiance de la série, Sarah Mitchell Gellar est reconnaissable entre milles et la nouveauté de la BD, le portable à la main. Car oui, Buffy contre les Vampires la BD se déroule à notre époque, Sunnydale est bien présent rassurez vous.A la barre, de cette nouvelle version nous retrouvons, la scénariste Jordie Bellaire (prix Eisner de la meilleure coloriste) ainsi que le dessinateur Dan Mora pour nous faire vivre les nouvelles aventures dans la ville de Sunnydale. Joss Whedon, garde tout de même un droit de regard sur la BD et à posé des conditions.Dan Mora, nous propose des planches de qualités, c'est simple tous les personnages ressembles au casting d'origine et le reste est juste sublime. On se prend à regarder les différentes planches et de les comparer à la serié TV. Du très bon travail.Jordie Bellaire, nous propose une lecteur fluide et souple. Pas de blabla inutiles et surtout on avance à un rythme effréné, la ou la série mettait des épisodes pour nous dévoiler l'homosexualité de Willow, la DB nous livre ça dès le premier Tome.Vous l'aurez compris, la BD Buffy contre les Vampires, nous propose une relecture de la série TV, avec des ajouts contemporains et une aventure pleine d'action, Buffy contre les Vampires se doit d'être votre BD de chevet. Et puis, quel plaisir de retrouver le Scooby Gang, ainsi que Cordélia, Spike et An.. (spoileeeeer).Le tome 1 contient 128 pages et apparemment, le Tome 2 sera disponible en Juillet !!Merci à Panini Comics