Unboxing de la manette Minecraft dans sa version Pig. Franchement, je trouve les manettes One vraiment classe.Dites moi, si vous préférez avec le montage ou sans.Désolé pour la lumière, dès que le confinement s'arrête je commande un peu de matos. Comme des lumières et une plaque tournante.

posted the 03/27/2020 at 11:31 PM by leblogdeshacka