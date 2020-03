Catwoman : Under the Moon

URBAN LINK, c'est quoi ?Après un lancement aux US, DC Link (des comics tourné vers les adolescents), arrive chez nous sous le nom Urban Link.Pour rappel, Urban Comics a lancé avec succès Urban Kids (pour les 5-11 ans, perso, j'ai des Urban Kids Batman) et un catalogues plus adultes avec Urban Comics (DC Vertigo et Indies), Urban Link complète l'offre éditoriale comics avec un lien entre le jeune public et les public adulte.Le terme "LINK" répond à cette volonté de liaison éditoriale, mais également à la nécessité du lien entre les individus d’une nouvelle génération amenée à affronter ensemble le monde de demain. URBAN LINK incarne cette volonté de cohésion, de recherche d’un groupe, de partage, et d’évoluer vers une société post-individualiste.Pour sa première année, URBAN LINK rassemblera une sélection d’une dizaine de romans graphiques.Catwoman : Under the Moon Lauren Myracle & Isaac GoodhartBlack Canary : New Killer Star Brenden Fletcher & Annie WuHarley Quinn : Breaking Glass Mariko Tamaki & Steve Pugh(Je vous ferai très prochainement un présentation du livre, avec une petite vidéo qui présentera les premières pages.)Teen Titans : Raven Kami Garcia & Gabriel Picolo