Allez, on va me direetc. Et franchement,. Cependant, je dois l’avouer,. Mais si, vous savez, les fameuses périodes callées juste avant les sorties de nouvelles consoles, durant lesquelles, pendant genre une année entière (!!!) on se paluche tous devant la moindre stat’ ou rumeur tombée du camion, tout en trollant sec tous ceux du camp adverse parce que ouais, hé, tu le sais bien,Bon alors du coup, je joue le jeu, tiens. Sachant qu’à terme, je sais bien que con comme je suis, je les prendrais toutes (j’ai fini sur la gen actuelle par acheter une One X par exemple, après avoir passé plusieurs années sur PS4 et PS4 Pro).Donc on essaie de répondre. Oui, je sais,. Mais quand même : imaginez que je vous paye maintenant une réservation tout frais payés (j’ai bien dit, hein) d’une console de votre choix. Faut juste choisir MAINTENANT.(exemple :ououou).Dans mon cas personnel, ça donnerait ça :J’ai pour l’instant davantage confiance dans les signaux envoyés par Microsoft, tout me parait clair et limpide, j’ai l’impression qu’ils ont. J’ai aussi l’impression que le constructeurdepuis longtemps et qu’il a bien avancé ses pions. Maiscar je pense vraiment que. Cerny connaît bien tout le problème de la PS3 et en a reparlé ; et on a vu à quel point. Je pense vraiment que cette histoire deest un gros délire de nerds pas très bien informés. En revanche, niveau com’, Sony est en train de se louper, c’est certain. Et les départs de gen sont essentiels pour amorcer des dynamiques.Restent les jeux, qui comme toujours, feront la différence. Mais pour l’instant, j’ai comme qui dirait un gros coup de cœur pour Microsoft, qui me semble revenir plus fort que jamais.A vous les studios !