Aujourd'hui les amis, je vous propose de découvrir l'unboxing du Press Kit de la BD Buffy contre les Vampires.Si vous avez des idées pour que la qualité de la vidéo soit plus sylpa, n'hésitez pas à laisser un commentaire.Et comme d'hab, abonnez-vous à la chaîne, le concours arrivera dès les 100 abonnésMerci à Panini Comics pour ce très beau Press Kit

posted the 03/13/2020 at 03:04 PM by leblogdeshacka