Le titre de l'article peut paraître pour certains comme une provocation, mais la question peut se poser, à mon avis.Nous avons eu Ori and the Blind Forest, un jeu édité par Microsoft, qui fut une exclusivité durant plusieurs années pour la console de Microsoft, puis il est arrivé sur PC (Steam) et au final il a fini sur Switch.Il faut reconnaitre que Moon Studios n'appartient pas à Microsoft, il reste, pour l'instant, un studio indépendant, contrairement à Guerrilla Games, mais Mojang appartient bien à Microsoft (depuis 2014) et pourtant Minecraft est aussi sortie sur Switch ( en 2018 ).Il y a peu, nous avons eu une information qui peut changer la donne :"C'est ainsi que Kotaku rapporte un sondage effectué par Sony auprès de quelques abonnés de la marque PlayStation (aux USA en tout cas), leur demandant parmi les choses intéressantes si les amateurs de la « lecture à distance » seraient intéressés par une compatibilité clavier/souris, un nouveau modèle de Dual Shock plus petit (oh ?) et de nouveaux supports pour streamer ses jeux : Apple TV, Android TV… et.."Vous en pensez quoi ?