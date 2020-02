Sony sonde pour du Remote Play sur Switch Sony sonde pour du Remote Play sur Switch

Actuellement accessible sur PC, mobile et tablette (mais aussi sur PS Vita pour ceux qui se souviennent de l'objet), le Remote Play PS4 et probablement un jour PS5 pourrait bien se démocratiser vers d'autres horizons, parfois assez inattendus sauf si l'on prend en compte que l'époque a tendance à dégommer les barrières du système.



C'est ainsi que Kotaku rapporte un sondage effectué par Sony auprès de quelques abonnés de la marque PlayStation (aux USA en tout cas), leur demandant parmi les choses intéressantes si les amateurs de la « lecture à distance » seraient intéressés par une compatibilité clavier/souris, un nouveau modèle de Dual Shock plus petit (oh ?) et de nouveaux supports pour streamer ses jeux : Apple TV, Android TV… et Nintendo Switch.



Pourquoi pas en effet, car quitte à streamer de la PS4 et sa future petite sœur en nomade, il est peut être préférable pour certains de miser sur quelque chose d'ergonomique, même s'il ne faudra pas oublier que l'hybride de Nintendo n'a pas de gâchettes analogiques.