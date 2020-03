Un nouvel acteur arrive au casting du film Scoob!, il s'agit de Mark Wahlberg, dans le super-héros Blue Falcon . Perso, j'apprécie de plus en plus cet acteur.Au casting, nous retrouverons également, Frank Welker, Zac Efron, Amanda Seyfried, Will Forte.Un nouvel acteur arrive au casting du film Scoob!, il s'agit de Mark Wahlberg, dans le super-héros Blue Falcon . Perso, j'apprécie de plus en plus cet acteur.Au casting, nous retrouverons également, Frank Welker, Zac Efron, Amanda Seyfried, Will Forte.Alors que Shaggy et Scooby se font capturer par des aliens, leurs ami.e.s, Fred, Daphné et Velma, tenteront de les retrouver. En plus de cette intrigue, les fans auront la chance de voir évoluer la bande depuis leur toute première rencontre, avec un scénario rempli de plusieurs autres flashbacks.Le dernier Trailer