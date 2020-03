Le casque est proposé en 3 coloris différents, le classique Black, Le très beau Gris Camouflage et le sublime Bleu Camouflage. Il y en a pour tous les gouts.

A l'intérieur de la boite, pas de fioriture, le casque est fourni avec sa petite notice et un sticker de Trust Gaming. Le câble est en nylon tressé (1,2m) pour une meilleure durabilité, le son est vraiment excellent, surtout avec des jeux comme Star Wars ou Battlefield. C'est simple, les bruits de Blasters semble être derrière moi. J'aime vraiment beaucoup cette sensation de "vivre l'aventure" avec un son confortable. Pour brancher le casque, il suffit juste de le connecté à la manette.

posted the 03/04/2020 at 12:32 PM by leblogdeshacka