Need for Speed ​​Heat obtient une nouvelle MAJ après celle de Janvier, qui proposer aux pilotes la possibilité de brancher leur propre volant, une fonctionnalité de roue de chat ainsi qu'une option payante « Clés de la ville » qui permet de révéler instantanément les emplacements des collectibles, des activités et des stations-service sur la carte du jeu.Cette fois, la MAJ de Mars proposera,une option gratuite et une option payante qui ajoutent de nouveaux véhicules, des défis, de nouvelles tenues pour les personnages, ainsi que des éléments de personnalisation et des éléments cosmétiques.Pack de voitures du Marché noir # 1Gratuit - Aston Martin DB11 Volante (2018 )Des éléments scénaristiques entièrement doublés6 ensembles de défis à compléter par le joueur (3 à 5 heures de jeu) comprenant à la fois des éléments réutilisés (activités) et du nouveau contenu (nouveaux événements exclusifs)Des tenues de personnagesDes éléments de personnalisationDes éléments cosmétiques4,99 €* - McLaren F1 (1993)Des éléments scénaristiques entièrement doublés6 ensembles de défis à compléter par le joueur (3 à 5 heures de jeu) avec du contenu réutilisé (activités) et du nouveau contenu (nouveaux événements exclusifs)Des tenues de personnagesDes éléments de personnalisationDes éléments cosmétiques