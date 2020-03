Batman bimestriel #5

Les deux plus grands détectives du monde s'associent, quand Batman et Flash mettent leurs ressources en commun afin d'enquêter sur un mystère entourant Gotham Girl. Par Josh WILLIAMSON, Guillem MARCH et Rafa SANDOVAL. Le Chevalier Noir tente de déjouer la machination visant à détruire les fondements de sa propre vie, par Peter J. TOMASI et Doug MAHNKE. Un florilège de récits vient marquer la publication de Detective Comics #1000, un numéro d'anthologie : par Scott SNYDER, Greg CAPULLO, Tom KING, Tony S. DANIEL, Joëlle JONES, James TYNION IV, Alvaro MARTINEZ-BUENO, Kevin SMITH, Jim LEE, Denny O'NEIL et Steve EPTING. Désireux de former les justiciers de demain, Batman passe le flambeau au jeune Duke Thomas qui, sous le nom du Signal, perpétue la tradition dans une nouvelle aventure signée par Scott SNYDER, Tony PATRICK et Cully HAMNER. Enfin, pour conclure le sommaire sur une note plus estivale, les super-vilains de l'Univers DC nous invitent à profiter d'un repos bien mérité au soleil, par Lee BERMEJO, Francesco MATTINA, Jeff LOVENESS, David WILLIAMS, Paul DINI, John Paul LEON, Vita AYALA, Amancay NAHUELPAN, Gabriel HARDMAN, Corinna BECHKO, Michael MORECI, Max RAYNOR, Tim SEELEY, Minkyu JUNG, Shea FONTANA, Carlos D'ANDA, Daniel KIBBLESMITH, Laura BRAGA, Colin KELLY, Jackson LANZING et Giuseppe CAMUNCOLI.

ollection : DC PRESSE

Date de sortie : 06 mars 2020

Pagination : 336 pages

Injustice 2 tome 6

La menace est sans précédent !

Les Red Lantern ont deux nouveaux membres parmi leurs rangs : Hal Jordan, le plus grand de tous les Green Lantern mais également Starro, le conquérant. Alors que Hal tente de prévenir les Gardiens de la menace imminente, le corps des Red Lantern attaque de plein fouet OA et la source du pouvoir des Green Lantern. Dépassés, les Gardiens vont trouver une aide inattendue de la part des Titans, Blue Beetle, Booster Gold et ... Lobo !

Collection : URBAN GAMES

Date de sortie : 06 mars 2020

Pagination : 184 pages

Leviathan tome 1

Dans l'ombre des grandes cités, les agences d'espionnage Spyral, ARGUS, DEUS et la Force Spéciale X se livrent depuis des années une guerre souterraine et secrète faite de rivalités de clan, de multiples trahisons et parfois d'échange d'informations sur les différentes menaces qui pèsent sur la Terre.

Mais que se passerait-il si une organisation décidait de livrer une attaque sur l'ensemble de ces agences ? Un changement à la tête du syndicat du crime de Talia al Ghul, Leviathan, risque bien d'en apporter la réponse.

[Collection : DC REBIRTH

Date de sortie : 06 mars 2020

Pagination : 192 pages

Watchmen tome 5

Quand le Comédien, justicier au service du gouvernement, est défenestré, son ancien allié, Rorschach, mène l'enquête.

Il reprend rapidement contact avec d'autres héros à la retraite, dont le Dr Manhattan, surhomme qui a modifié le cours de l'histoire. Alors qu'une guerre nucléaire couve entre les USA et l'URSS, tous s'interrogent : qui nous gardera de nos Gardiens ?

Collection : DC ORIGINALS

Date de sortie : 06 mars 2020

Pagination : 32 pages

Watchmen tome 6

Quand le Comédien, justicier au service du gouvernement, est défenestré, son ancien allié, Rorschach, mène l'enquête.

Il reprend rapidement contact avec d'autres héros à la retraite, dont le Dr Manhattan, surhomme qui a modifié le cours de l'histoire. Alors qu'une guerre nucléaire couve entre les USA et l'URSS, tous s'interrogent : qui nous gardera de nos Gardiens ?

Collection : DC ORIGINALS

Date de sortie : 06 mars 2020

Pagination : 32 pages

Bloodborne tome 3

Au coeur de l'hiver, à Yharnam.

Eileen le Corbeau traque une espèce de monstres bien particuliers : ses pairs corrompus par une vie de Chasse. À l'oeuvre avec l'un d'entre eux, elle le laisse cependant prendre la fuite. Empoisonné et guidé par ses instincts bestiaux, le fugitif rôde en ville, entassant les corps sur son passage. Au même moment, le voile de la réalité menace de se déchirer à Byrgenwerth. À la recherche du chasseur, Eileen se débat avec sa propre santé mentale et ces visions qu'elle ne comprend pas. Le sang et la mort envahissent Yharnam et ceux qui la suivent...

Collection : URBAN GAMES

Date de sortie : 13 mars 2020

Pagination : 112 pages

Green lantern – emerald twilight

Depuis des années, Hal Jordan protège le secteur spatial 2814 en tant que membre du Corps des Green Lantern.

Mais la destruction de sa ville, Coast City, par Mongul le rend amer et déprimé. Petit à petit, Hal se laisse corrompre et décide d'accumuler les anneaux de puissance de ses équipiers afin de réécrire l'Histoire en tant que Parallax ! Le dernier des Gardiens, Ganthet, n'aura d'autre solution que de livrer le seul anneau restant à un jeune illustrateur terrien : Kyle Rayner.

Collection : DC CONFIDENTIAL

Date de sortie : 13 mars 2020

Pagination : 272 pages

]Jack of fables tome 2

Bien loin de Fableville, Jack Horner est aujourd'hui un vagabond.

Mais un vagabond beau comme un dieu et riche com... Non, pas vraiment riche en fait... mais en passe de l'être ! Du moins s'il met la main sur le trésor inimaginable qui l'attend en Americana ! Mais pour cela, il lui faudra avant tout rassembler les différentes pièces d'un immense puzzle... Et une fois lancé dans cette course folle à l'aventure, Jack risque d'y croiser bon nombre de concurrents, à commencer par Hillary Page. Heureusement, tous les coups fourrés sont permis !

Collection : Vertigo Essentiels

Date de sortie : 13 mars 2020

Pagination : 400 pages

Nightwing intégrale tome 1

Dick Grayson, le premier Robin, est de retour sous le costume de Nightwing.

Enfant de la balle, il utilise son héritage pour financer le cirque Haly, dans lequel il a grandi jusqu'à la mort de ses parents, victimes d'un accident de trapèze. Alors que la troupe érige son chapiteau à Gotham City, Dick est agressé par un mystérieux assassin. Son enquête l'amène alors à replonger dans un passé qu'il aurait préféré oublier.



Collection : DC Renaissance

Date de sortie : 13 mars 2020

Pagination : 424 pages

Justice league dark rebirth tome 2

L'équilibre de la magie a été brisée en même temps que le Mur Source il y a de cela quelques mois.

La nouvelle Ligue des Ténèbres dirigée par Wonder Woman tente tant bien que mal de protéger les derniers sorciers et royaumes magiques de menaces inédites. Mais le Docteur Fate, submergé par l'esprit ancien du mage Nabu, a une autre idée en tête : l'instauration d'un nouvel Ordre qui passera par l'éradication totale des derniers vestiges de l'ancienne ère magique !



Collection : DC REBIRTH

Date de sortie : 13 mars 2020

Pagination : 224 pages

Alan moore presente swamp thing tome 2[

Une aberration végétale vagabonde au coeur d'un marais de Louisiane.

Consciente, rêveuse d'une humanité fantasmée et amoureuse, la Créature du Marais évolue en même temps qu'elle pose son regard sur le monde. D'un lieu à l'autre, ses errances l'amènent à faire de nombreuses rencontres. Parmi celles-ci, John Constantine semble sortir du lot. En lien étroit avec le monde de l'occulte, ce Britannique au cynisme singulier lui fera prendre conscience de l'étendue de ses pouvoirs.

Gideon falls tome 3

Il n'y a plus de doute possible, la Grange Noire est la source de tout, des disparitions, comme des meurtres.

Alors que Norton Sinclair et le Dr Xu décident de reconstruire sa porte, pour en percer les secrets, le père Fred suit la trace de Joe Reddy pour comprendre la disparition de Daniel Sutton. Les chemins de Norton et Fred finissent par se croiser dans ce lieu maléfique, où le temps, les époques et la réalité y semblent distendus.

Collection : Urban Indies

Date de sortie : 27 mars 2020

Pagination : 136 pages

Le monde incroyable de gumball tome 5



Une chose est sûre, la famille Watterson ne laissera pas la violente tempête qui s'abat actuellement sur Elmore gâcher sa journée !

Faute d'électricité, chacun devra trouver un moyen de s'occuper sans TV ni jeux vidéo : Gumball se lancera dans la quête désespérée de son ciré tandis que Richard jouera les fins bricoleurs pour stopper la fuite qui menace de faire s'écrouler le toit de la maison. Au collège, l'inondation menacera la bonne tenue des cours et sèmera un vent de panique aussi bien chez les élèves que chez leurs professeurs. Heureusement, en fin de journée, un bel arc-en-ciel viendra porter une lueur d'espoir, et quelques rêves de richesse, à nos héros préférés... S'ils tiennent jusque-là !

Collection : URBAN KIDS

Date de sortie : 27 mars 2020

Pagination : 160 pages

Superman aventures tome 5

Metropolis a grand besoin d'un protecteur.

De nombreuses menaces pèsent sur la ville, et seul l'Homme d'Acier semble à même d'en venir à bout !

Entre de multiples braquages de banque, le vol d'un avion, des mineurs coincés six pieds sous terre et un chien disparu... il semble que Metropolis soit devenu le théâtre de nombreux dangers. L'Homme d'Acier, aussi fort soit-il, saura-t-il répondre à toutes ces urgences sans en laisser une de côté ?

Collection : URBAN KIDS

Date de sortie : 27 mars 2020

Pagination : 272 pages

V pour vendetta nouvelle édition

1997, une Angleterre qui aurait pu exister.

Dirigé par un gouvernement fasciste, le pays a sombré dans la paranoïa et la surveillance à outrance. Les « ennemis politiques » sont invariablement envoyés dans des camps et la terreur règne en maître. Mais un homme a décidé de se dresser contre l'oppression. Dissimulé derrière un masque au sourire énigmatique, il répond au nom de V : V pour Vérité, V pour Valeurs... V pour Vendetta !

Collection : DC BLACK LABEL

Date de sortie : 27 mars 2020

Pagination : 400 pages

Le mois de Mars démarre et avec lui, les nouveautés d'Urban Comics.Pas de visuel du Comics malheureusement !!Lien direct