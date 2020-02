"Saint Seiya regroupe de nombreux fans à travers le monde et nos équipes font leur maximum pour satisfaire les amoureux de la licence. Le système de combat a aussi été pensé pour les nouvelles personnes souhaitant rejoindre l’univers de Saint Seiya", a déclaré Wataru Sato, producteur de SAINT SEIYA SHINING SOLDIERS. "Nous sommes fiers d'avoir réussi cela avec SAINT SEIYA SHINING SOLDIERS en créant un système de combat accessible mais aussi passionnant et en honorant les personnages et les histoires préférées des fans de l'univers".

Saint Seiya Shinig Soldiers a dépassé le cap des 300 000 préinscrits dans le monde et Namco Bandai écompensera tous les joueurs avec des matériaux d’améliorations, suffisamment de Pierres galactiques pour effectuer 10 invocations (1000 pierres galactiques au total) et un Aioros du Sagittaire (Vert) exclusif à la campagne. De plus, pour fêter la sortie du jeu, les joueurs pourront recevoir jusqu'à 700 pierres galactiques jusqu'au 30 mars (31 mars heure du Japon) en se connectant quotidiennement dès maintenant.Saint Seiya Shinig Soldiers, nous propose des combats au tour par tour dans le mode PVP et dans le mode histoire les Chroniques du CosmosLe jeu est entièrement localisé en cinq langues : Français, anglais, espagnol, portugais brésilien, et chinois traditionnel.