Le jeu The Walking Dead aura droit à une édition collector. Très franchement, j'en ai un peu marre des collectors avec des sacs à dos. Ou alors, il fait mettre une statue en plus, surtout à 149.99€Bref, voici le collector en image.A l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Un sac à dos-Une lanterne-Un set d'artworks-Une carte postale-Des DLC's-Un pièce-Une clé USB de 16GoLe tout pour 149.99€

posted the 12/23/2019 at 01:49 PM by leblogdeshacka