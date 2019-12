En plus de l'artbook "classique" de Cyberpunk2077; les fans pourront se prendre un artbook collector.L'artbook proposera quelques goodies et un fourreau collector.-Un fourreau exclusif avec des "graffitis" de Night City-Une couverture inédite représentant la carte de Night City-Deux planches de tatouages provisoires-Poster dédié à Johnny Silverhand-Quatre cartes postales représentant 4 véhicules du jeuJe ne vous cache pas que j'aurai bien voulu un beau goodies comme pour l'artbook Anthem.HS: Les locaux de CD Projekt Red accueil un petit nouveau (enfin petit!!! )Bon, je la veux pour ma Gaming Room

posted the 12/02/2019 at 06:57 PM by leblogdeshacka