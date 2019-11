Le programme du mois de Décembre se dévoile enfin, après The Hirishman, difficile de faire mieux!!-Le tombeau des lucioles-Sonic X-Fairy Tail, saison 7-A Christmas Prince: The Royal Baby-Apache: la vie de Carlos Tévez-Home for Christmas-V-Wars Saison 1-Apache: la vie de Carlos Tevez Saison 1-Marriage Story-Parole de tueur-La Fête à la maison, 20 ans après Saison 5-6 Underground-Steven Universe Saison 4-Le monde incroyable de Gumball Saison 1 à 3-Don’t F*** With Cats : la traque d’un tueur de châtons-The Witcher Saison 1-Les deux papes-Perdus dans l’espace Saison 2-Carole & Tuesday, partie 2-Terrace House: Tokyo 2019-2020, partie 2-You Saison 2-Le Bazar de la charité-Fast & Furious: Spy Racers-DivinesHerBilly ElliotAnt-ManPitch PerfectLe GrinchLe Scaphandre et le papillonSelmaAmerican PsychoMange, prie, aimeThe Real Football Factories