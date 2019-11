Le collector de One Piece Pirate Warrior 4 s'offre enfin un prix.Le prix sera donc de 139.99€Pour rappel, le coffret contiendra :-Le jeu-Un Diorama de 30cm de hautAlors, ok, il y a une led mais le collector est vraiment vide. Pas d'artbook, pas de steelbook, pas de Season Pass, pas de goodies en plus à côté.Le jeu sera disponible sur One, PS4 et Switch, le 27 Mars 2020