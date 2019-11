Spoiler :



The End's Beginning - Le début de la fin. "Un monstre occis, un boucher baptisé"

Four Marks - Quatre marques. "Nous explorerons les premiers jours d'une sorcière"

Betrayer Moon - Lune traître. "Un mangeur difficile et une famille honteuse"

Of Banquets, Bastards and Burials. - Des banquets, bâtards et Enterrements. "Le Droit de Surprise pour rembourser"

Bottled Appetite - Un appétit en bouteille. "Une rencontre prédestinée et un barde mutilé"

Rare Species - Des espèces rares. "La chasse au dragon est en cours"

Before A Fall - Avant une chute. "Un retour avant qu'un royaume ne soit incendié"

Much More - Bien plus. "Une famille de Sorceleur, comme vous aimez le dire"

En attendant l'arrivée de la série sur Netflix, The Witcher se dévoile avec les titres des épisodes qui seront disponibles le 20 Décembre.