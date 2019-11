COMBINEZ D’UNIQUES POUVOIRS MAGIQUES ET LANCEZ VOTRE ATTAQUE DE GROUPE AFIN DE RENVERSER VOS ENNEMIS DANS FAIRY TAIL !



Créez votre Dream-Team à l’aide des membres de la guilde Fairy Tail mais également des autres guildes !









KOEI TECMO Europe et GUST Studios ont révélé aujourd’hui cinq nouveaux personnages jouables ainsi que de nouveaux détails concernant le système de combat de leur prochain JRPG, FAIRY TAIL. Le jeu sera disponible au printemps 2020 sur Nintendo Switch™ et PlayStation®4. Basé sur le manga et l’anime éponymes signé Hiro Mashima, le jeu débutera à l’arc de l’ile de Tenrô et continuera jusqu’à l’arc de Tartaros. De nouvelles intrigues inédites s’ajouteront également au scénario.







FAIRY TAIL verra Natsu et son équipe affronter différents ennemis dans leur quête afin de devenir la guilde numéro 1 du Royaume de Fiore. Les combats se feront jusqu’à cinq mages, permettant ainsi aux personnages préférés des fans de combiner leurs pouvoirs et d’infliger d’impressionnantes attaques magiques à travers une grille de champs de bataille en trois par trois. Chaque coup infligera un certain nombre de dégât sur les cases. Choisir l’attaque appropriée peut donc permettre de vaincre un ennemi coriace plus facilement. En infligeant des dégâts, les joueurs rempliront la “jauge des fées”. Une fois remplie, une attaque spéciale est disponible. Il s’agit d’une attaque de groupe qui permet à chaque membre de l’équipe de distribuer plusieurs attaques combo avant d’asséner un puissant coup final. Parfois, les personnages puissants, comme le très apprécié Makarov, peuvent même faire une apparition et infliger des dégâts dévastateurs avec leur « Magie extrême ».







Lorsque les alliés subissent de gros dégâts et sont acculés, les personnages peuvent éveiller leurs capacités dormantes pendant quelques tours et augmenter ainsi drastiquement leurs pouvoirs. Certains mages ont carrément accès à de toutes nouvelles attaques. Les chasseurs de dragons peuvent utiliser la Force du Dragon plutôt que leurs capacités éveillées, tandis que certains mages peuvent effectuer un changement de mode offrant une multitude de nouvelles options de combat. Le célèbre « Point d’Acier du Dragon de Feu » de Natsu est un exemple des capacités améliorées pouvant être exécutées. Certains mages sont même capables d’unifier leurs forces et d’asséner de puissantes attaques de groupe, ce qui déclenchera une cinématique spéciale juste avant de libérer ce puissant assaut.







Pour participer au combat, GUST Studios annonce cinq nouveaux personnages jouables. Ils ne viennent pas de la guilde Fairy Tail mais d’autres guildes rivales de Fiore. Les nouveaux personnages inclus sont la ‘Chasseuse de Dieu Céleste’ Cherrya Blendy de la guilde Lamia Scale, la très puissante Kagura Mikazuchi de chez Mermaid Heel, le ‘magnifique’ mage de chez Blue Pegasus Ichiya Vandalay Kotobukiµ. Enfin le ‘Dragon Blanc’ Sting Eucliffe et le ‘Dragon de l’Ombre’ Rogue Chenny de Sabertooth rejoignent également le roster. Ces nouveaux ajouts de personnages complètent les précédentes annonces de Natsu Dragneel, Lucy Heartfilia, Gray Fullbuster, Erza Scarlet, Wendy Marvell, Gajeel Redfox et Juvia Lockser. Avec plus de douze personnages jouables, les joueurs pourront former l’équipe de leur rêve avec des membres de FAIRY TAIL mais aussi avec leur rivaux et ainsi créer une aventure sans précédent.







FAIRY TAIL est d’ores et déjà disponible en précommande.

En espérant voir une édition collector avec une belle statue !