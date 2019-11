Si comme moi, vous avez aimé le 1er épisode de The Mandalorian, voici les dates de sorties des prochains épisodes.Chapitre 2 le 15 Novembre (aujourd'hui donc! )Chapitre 3 le 22 NovembreChapitre 4 le 29 NovembreChapitre 5 le 06 DécembreChapitre 6 le 13 DécembreChapitre 7 le 18 DécembreChapitre 8 le 27 Décembre

posted the 11/15/2019 at 07:15 PM by leblogdeshacka