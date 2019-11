Resident Evil revient dans des coffrets vinyl collectorsLaced Records poursuit son partenariat avec CAPCOM pour présenter les bandes sonores de Resident Evil ™ sur un vinyle de qualité audiophile. Les fans peuvent désormais pré-commander des doubles disques de luxe pour Resident Evil 0 , proposant un son remasterisé et des illustrations originales de Boris Moncel.L’audio a été remasterisé spécifiquement pour ces sorties et sera pressé sur un vinyle jaune épais de qualité audiophile de 180 grammes, revêtu de magnifiques pochettes gatefold. .)Code VeronicaPréparez-vous à la peur totale! Laced Records poursuit son partenariat avec CAPCOM pour présenter les bandes sonores de Resident Evil ™ sur un vinyle de qualité audiophile. Les fans peuvent désormais pré-commander des doubles disques de luxe pour Resident Evil. CODE: Veronica X , avec un son remasterisé et des illustrations originales de Boris Moncel.L’audio a été remasterisé spécifiquement pour ces sorties et sera pressé sur des disques vinyles épais en vinyle vert de qualité audiophile de 180 g logés dans de magnifiques pochettes gatefold