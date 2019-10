Final Fantasy continue de faire briller notre catalogue ! Voici une nouvelle publication qui fait la part belle au XVe opus de la mythique saga !







Final Fantasy XV Official Works sera disponible le 28 novembre et vous rendra incollable sur le dernier-né de Square Enix.



Retraçant toute l’histoire de Noctis et sa bande, cet ouvrage vous proposera notamment de longues interviews des créateurs du jeu et – pour les férus de musique – des compositeurs de la bande-son, le tout saupoudré de magnifiques illustrations et de confidences sur cette aventure.



Qu’il s’agisse de l’épisode principal ou des DLC, Final Fantasy XV n’aura plus de secrets pour vous !

Parcourez à nouveau le monde moderne et fantastique d’Éos en compagnie de Noctis, Gladiolus, Ignis et Prompto !



Compilant des centaines d’illustrations et des entretiens approfondis avec les créateurs du jeu, cet ouvrage revient en détail sur le processus de développement de Final Fantasy XV.



Au fil des pages, découvrez quelles ont été les inspirations des compositeurs pour créer les magistrales musiques du jeu, plongez dans les recherches graphiques qui en ont défini l’univers et enrichissez votre connaissance du scénario.

