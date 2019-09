Dans les années 60, les constructeurs Ford et Ferrari se livraient une guerre sans merci. À cette époque, Henry Ford II reprenait l'entreprise familiale de son grand-père avec pour objectif d'imposer les voitures américaines sur le marché européen. Il a été assisté par Lee Iacocca. La rivalité entre les deux constructeurs connue sont apogée lors de la Course du Mans de 1966. Côté casting, nous retrouverons, Christian Bale ainsi que Matt Damon.

posted the 09/16/2019 at 07:57 AM by leblogdeshacka