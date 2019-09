Comme presque tous les jeux, Ghost Recon Breakpoint aura droit à son artbook (uniquement en anglais malheureusement)Le livre fait quand même plus de 300 pagesN'oubliez pas de passer par le lien, si vous commandez en passant par mes liens je pourrais vous faire des concours

Like

Who likes this ?

posted the 09/13/2019 at 10:28 PM by leblogdeshacka