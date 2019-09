A l'heure ou j’écris Astral Chain se fait lyncher sur Metacritic avec une moyenne utilisateurs de 6.1 sur plus de 2250 votes.Une premiere etrange pour un BTA Platinum qui est plutot habitué aux éloges des joueurs sur la plate-forme de collectes de notes.Le jeu a beau avoir des défauts agaçants il ne merite pas selon moi pas des reviews aussi basse.

posted the 09/02/2019 at 01:05 PM by guiguif