Les préco sont maintenant ouvertes pour la collection Yakuza chez la FnacA l'intérieur :-le jeu yakuza 3-le jeu yakuza 4-le jeu yakuza 5-le boîtier PS3 de Yakuza 5Je vais être transparent avec vous, j'ai plus de lien Amazon (je me suis fais bannir pour la énième fois)Mais si vous passez par les liens Fnac et que vous jouez le jeu, je pense que l'on pourra faire des concours tous les 2 mois.Par contre il faut commander en passant par les liens évidemment Yakuza Collection 59.99€

posted the 08/31/2019 at 07:52 AM by leblogdeshacka