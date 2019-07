La riche et puissante famille Roy, composée du patriarche Logan et de ses quatres enfants, contrôle l'un des plus gros conglomérats de médias du monde. Alors que leur père vieillissant se retire peu à peu de la compagnie, Connor, Kendall Roman et Siobhan contemplent le futur de l'entreprise sans lui

La saison 2 de Succession, la sublime série de HBO se dévoile avec un trailer.Date de sortie le 11 Août sur HBO et peut être dans la foulée sur OCS.Si vous ne connaissez pas, je vous la conseille vivement !!Au passage, le casting est juste dingue