GameStop s'offre l'exclusivité d'une statue Beyond Good & Evil 2.Perso, je la trouve vraiment sympa. Je cherche plus d'informations dans la soirée !!Finalement, j'ai trouvé plus que prévuLa statue est en polyresine et sera limitée à seulement 2000 exemplaires.Son prix 399.99$ sur le site de GameStop !!